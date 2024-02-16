بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت تشيونغ بيونغ ها وسفيرة كندا عليا مواني، كلا على حدة عددا من الموضوعات الإعلامية وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.



وأكدت د.السالم، خلال اللقاءين، حرص وكالة «كونا» على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والثقافية في الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق أهداف ومصالح بلداننا ومؤسساتها، لافتة إلى أن الإعلام والثقافة يشكلان جسرا مهما للتواصل بين الشعوب.



من جهته، أشار السفير الكوري إلى تميز وعمق العلاقات بين بلاده ودولة الكويت والتي ترجمتها المواقف بين البلدين الصديقين، لافتا بهذا الشأن إلى أن هذا العام يصادف ذكرى مرور 60 عاما على وصول أول شحنة نفط كويتية إلى كوريا الجنوبية.



وأشاد بيونغ ها بالتعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين معربا عن التطلع إلى تعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب الإعلامية والثقافية والتكنولوجية.



وذكر أن وكالة «كونا» تعتبر أحد أهم المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة الأخبار في الكويت والمنطقة.



من جانبها، قالت السفيرة الكندية إن العلاقات بين بلادها ودولة الكويت ممتازة وعميقة ومستمرة في التعاون الدائم بينهما.



وأشارت مواني إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين الكويت وكندا مشددة على أهمية مجاراة التكنولوجيا في مجال الإعلام وخصوصا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.



من جانب آخر، اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي (تحليل وتوثيق البيانات) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وقالت رئيس قسم مصادر المعلومات في «كونا» ابتهال المزيني، في تصريح صحافي خلال ختام البرنامج التدريبي، إن المشاركين تعرفوا على منهجية التوثيق والأرشفة في الوكالة وكيفية إجراء البحوث والتقارير الدورية ونشرها إضافة إلى كيفية تصنيف وتجميع مادة «حدث في مثل هذا اليوم» وإصدارها في كتاب.