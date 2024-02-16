محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية كانت قد أرست في ديسمبر 2023 مناقصة عقد تصميم لمشروع تطوير مصفاة ميناء الأحمدي على شركة انجنيرز الهندية، مشيرة إلى أن العمل جار بالفعل في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الهندسة والتصميمات الأولية بحلول عام 2025، وذلك وفقا للمعلومات التي كشفت عنها «ميد بروجكتس».



وتنصب أعمال التصميم الخاصة بالمشروع على تحديث محطة إزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي، التي تعرف باسم «AGRP-1»، ويشمل نطاق المشروع أيضا الأعمال الاستشارية، والمقرر تنفيذها قبل إصدار العقد الرئيسي للمشروع.



وسبق أن طرح عقد الهندسة والتصميمات الأولية في الأصل مع تحديد يوم 29 يونيو 2023 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، ولكن تم تأجيل هذا الموعد النهائي قبل تقديم العطاءات.



وتقدر قيمة عقد المشروع الرئيسي بنحو 100 مليون دولار.



تجدر الإشارة إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية تستخدم محطات إزالة الغاز الحمضي لاستخراج محتويات الكبريت من الغاز الذي تزودها به شركة نفط الكويت.



وعلى صعيد متصل، كانت شركة تكنيمونت الإيطالية قد فازت في يوليو 2010 بعقد قيمته 407 ملايين دولار لبناء محطة لإزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم انجاز المشروع عام 2013.