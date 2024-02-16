كشفت بيانات بنك الفلبين المركزي الصادرة أمس، عن تراجع حجم تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت خلال عام 2023 بنسبة 2.01% لتبلغ مستوى 585 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع تحويلاتهم البالغة 597 مليون دولار خلال عام 2022، لتحل بذلك في المرتبة الرابعة خليجيا.



وعلى مستوى تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجية خلال العام الماضي، فقد ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ مستوى 5.59 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع تحويلاتهم خلال عام 2022 والبالغة 5.36 مليارات دولار.



وواصلت المملكة العربية السعودية اقتناص النصيب الأكبر من تحويلات العمالة الفلبينية في دول الخليج، حيث بلغت تحويلاتهم من المملكة خلال العام الماضي نحو 2.06 مليار دولار، بارتفاع سنوي 5.9%، وذلك بالمقارنة مع تحويلاتهم خلال عام 2022 والبالغة 1.94 مليار دولار.



وجاءت تحويلات العمالة الفلبينية من الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا، حيث بلغت خلال العام الماضي 1.42 مليار دولار، مقارنة مع 1.35 مليار دولار في عام 2022، وذلك بارتفاع سنوي نسبته 5.48%، وحلت تحويلاتهم من قطر بالمرتبة الثالثة، إذ بلغت نحو 932 مليون دولار بالعام الماضي، بنمو سنوي 4.1% مقارنة مع 895 مليون دولار في عام 2022.



وجاءت البحرين في المركز الخامس خليجيا من حيث حجم تحويلات العمالة الفلبينية من دول التعاون بالعام الماضي، إذ بلغت نحو 254.9 مليون دولار، بارتفاع سنوي 4.12%، مقارنة مع 244.9 مليون دولار في 2022، وجاءت سلطنة عمان في المركز السادي بتحويلات بلغت 342 مليون دولار، بارتفاع سنوي 2.4% مقارنة مع 334 مليون دولار في 2022.



وطبقا للإحصائية، فإن تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج مجتمعة تمثل 16.72% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم في 2023 البالغ قيمتها 33.49 مليار دولار، ومثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 42.15%، قياسا بقيمة تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا البالغة 13.28 مليار دولار في العام المنصرم.



وبلغت قيمة التحويلات من الشرق الأوسط 5.816 مليارات دولار في العام السابق، منها 96.27% تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج، ووصف البنك الدولي التحويلات التي يرسلها العاملون إلى بلادهم بأنها شريان حياة للدول منخفضة الدخل، لتوفيرها دخلا ثابتا لملايين الأشخاص في الاقتصادات النامية، ومساهمتها في تخفيف حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية.



وأوضح أنها تحمل أثرا معاكسا للتقلبات الدورية في الاقتصاد الكلي، وتقلل من حالات عدم الثبات في معدلات النمو، كما تساعد في استيعاب الصدمات، وتكتسب التحويلات أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة بالعالم، وتستقبل دول الخليج جزءا كبيرا من تلك العمالة، تزامنا مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليــــــات العالمية.