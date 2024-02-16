علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادر أن الإدارة العامة للطيران المدني تلقت مراسلات من سلطات الطيران المدني في الهند طلبت من خلالها زيادة حصة شركات الطيران الهندية من حركة التشغيل على مطار الكويت الدولي، وأن الإدارة العامة للطيران المدني تنسق مع وزارة الخارجية من أجل عقد لقاء مشترك مع السلطات الهندية للنظر في تلك القضية ومعالجتها.



وأشارت المصادر إلى أن السلطات الهندية ترى أن شركات الطيران الكويتية (الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة) تسير رحلاتها إلى نحو 9 مطارات داخل الهند من خلال رحلات منتظمة إلى تلك الجهات، بينما تسير شركات الطيران الهندية رحلاتها إلى مطار واحد فقط داخل الكويت، وهو الأمر الذي تراه السلطات الهندية غير متوازن ويتطلب أن تكون هناك «كوتا» أعلى من التشغيل عبر مطار الكويت للشركات الهندية.



ولفتت المصادر إلى أن الأمر على أرض الواقع يظهر أن كفة التشغيل في الوقت الراهن تميل إلى الجانب الهندي، إذ يستحوذ على الحصة الأكبر من الحركة في المسار الجوي بين الهند والكويت.



وبررت المصادر ذلك بأن الشركات الهندية التي تشغل بين مطار الكويت والمطارات الهندية تبلغ 5 شركات مقابل شركتين كويتيتين فقط.



ولفت إلى أنه من المسموح للشركات الوطنية الكويتية بأن تشغل إلى 9 مطارات في الهند فقط بالوقت الراهن، ولكن على الجانب الآخر فإن الشركات الخمس الهندية مسموح لها بأن تشغل من كل مطارات الهند إلى الكويت من دون أي تعقيدات، وهو ما يعطي ميزة أفضلية للشركات الهندية تستفيد منها تشغيليا بأثر من معدلات استفادة الشركات الكويتية.



وذكرت المصادر أن الادارة العامة للطيران المدني تنسق مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع مشترك مع سلطات الطيران المدني الهندية في وقت قريب من أجل التنسيق بشأن هذه القضية والوصول إلى حل مشترك يراعي مصالح الجميع.