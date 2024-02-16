أكدت الحكومة السودانية التزامها بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة بالبلاد دون أي عوائق وبلا استثناء.



ونفت الخارجية السودانية في بيان صحافي تقارير إعلامية أشارت إلى أن الحكومة تمنع إيصال المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق في البلاد.



وجددت الوزارة التزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023، وما أعقبه من التزامات حول الشأن الإنساني.



وقالت «تؤكد الوزارة إن سياسة الدولة في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء».



واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بإعاقة حركة ووصول المساعدات إلى العديد من المناطق والمحتاجين في البلاد ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي.



ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الدعم السريع بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة وأن تخلي كل المرافق الإنسانية والخدمية والمدنية ومنازل المواطنين وأن ترفع يدها عن العمليات الإنسانية.



ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فقد فر أكثر من 7.6 ملايين شخص من القتال داخل السودان وإلى دول الجوار.