أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس عن استجواب «عائلة» الزعيم الأسبق لتنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، موضحة أنه تمت استعادتهم من خارج العراق.



ولا يحدد البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي، عدد أفراد عائلة البغدادي الذين ألقي القبض عليهم ولا هوياتهم، ولا من أي بلد تمت استعادتهم.



لكن مصدرا قضائيا قال لـ «فرانس برس» إن «جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام باسترداد زوجة أبوبكر البغدادي وأولادها»، مضيفا أنها «كانت موقوفة في تركيا».



وذكر البيان أن السلطات القضائية تمكنت من «استعادة عائلة المجرم الإرهابي ابوبكر البغدادي»، وذلك «ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق».



وتابع البيان أنه «بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي ابوبكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية».



ويأتي إعلان السلطات العراقية تزامنا مع إعلان قناة «العربية» عن بثها أمس لمقابلة مع «زوجة البغدادي» التي تدعى أسماء محمد.



وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019 عن توقيف أرملة أبوبكر البغدادي مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق.



وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي «الزوجة الأولى» للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018 في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سورية. وبحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي «قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش». وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى. وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنت في شمال غرب سورية على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.