

الغوص هواية جميلة تعطي صاحبها اللياقة البدنية العالية وتنمي الثقة في النفس، وقد اتجه اغلب شباب اليوم الى ممارسة هذه الهواية والدخول في دورات متخصصة لما فيها من خطورة اذا ما استهان بها البعض وقد يكون الثمن «حياتك».

اليوم صفحة «بحري» تلتقي الغواص حمد المزين صاحب الخبرة الفريدة والمتميزة في عالم الأعماق وقد حدثنا عن بدايات انطلاقته والدورات التي خاضها للوصول الى المعرفة التامة للغوص ومواسمه داخل وخارج الكويت وما هو سر نجاح الغوصة ولماذا سمكة الچنعد هي مطلب كل غواص وأين تتواجد الاسماك الكبيرة الحجم وخصوصا سمكة الشراع او السيل فش، كما اطلعنا المزين على خطورة الغوص في المياه الضحلة والمفتوحة وهل تختلف عدة الصيد في المغاصات الخارجية وما أهم أساسيات اصابة الهدف والرسالة التي وجهها الى اخوانه الغواصين ومعلومات متنوعة عن الغوص، فإلى التفاصيل:





في البداية يقول الحداق حمد المزين: عشقت البحر وتولعت به منذ الصغر في العام 1997، وكنت أرافق والدي، ربي يطوّل بعمره، خلال رحلات صيده وهو الذي شجعني على الغوص في أماكن الرق (المياه الضحلة)، وكنت أغوص على المرجان وأمام الشاليهات وأسياف الزور حتى وصلت الى جزر أم المرادم وقاروه وكبر، وبعد أن كبرت، كبرت معي هذه الهواية الجميلة، قررت أن أدخل في دورات متخصصة في الغوص، وبدء مشوار جديد في عالم الأعماق، وفعلا أخذت دورات في العام 2006 وأنهيت كل الدورات حتى وصلت الى دورة مدرب وبدأت في النزول الى البحر المفتوح، وقد لاحظت أن تواجد الأسماك في السابق كان حاضرا وقويا والصيد حلالي، أما الآن فقد تغير الوضع وأصبحت أغلب أماكن الصيد خاوية على عروشها، ولا أعرف الأسباب التي أدت الى ذلك.



مواسم الغوص واختيار المكان



ويضيف المزين: الصيد عندنا مواسم وكل سمچة لذتها بوقتها، يعني الغوص عندنا في الكويت الجميع يحدد سمچته ويحسب لها مايه والموسم غالبا في جميع الجزر، وخصوصا جزيرة قاروه، أما الغوص خارج الكويت فتتغير قواعد اللعبة ويكون تركيزك أكثر واختيارك للمكان الذي تنوي الغوص فيه عن طريق أهل الديرة اللي انت رايح لها، وقد جربت الغوص في أكثر من مكان مثل المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، وعمان، وجمهورية مصر العربية، وزنجبار، وموزمبيق ومدغشقر، وخارج الكويت تكون الأسماك جديدة عليك وتجهيزك وعدتك مختلفة، ولكن بصراحة تجربة الغوص خارج الكويت تسوى وأنصح فيها.



إصابتك للهدف سر نجاحك



ويتابع المزين: الچنعدة عندنا يبحث عنها أغلب الغواصين ولها مواسم وعبور وصيدتها وطعمها طيب، وتحتاج الى هدوء، وإصابتها يجب أن تكون في الرأس أو مكان العصب، ولكن إذا أصبتها في بطنها احتمال كبير جدا أنها «تشرم» (يطلع منها الصيخ)، أما الهامور، وخصوصا الحجم العود، إذا «طقيته» غلط عادي يكسر الصيخ، باختصار شديد دائما اجعل إصابتك للسمچة برأسها، وأنصح إخواني الغواصين إذا طافت عليك سمچة ولم تستطع رمايتها لا ترمي عشوائي، اصعد للسطح وتنفس وارجع لها مرة ثانية، وإذا هي رزقتك تأكد أنك بتصيدها.



المغاصات الخارجية ومواسمها



ويضيف المزين: أحجام الأسماك الكبيرة ما تحصلها إلا في المغاصات الخارجية، وعندنا في الخليج سمچنا واحد ما عدا عُمان سمچتها تختلف، وغالبا مواسم الغوص الخارجية تكون من شهر أكتوبر حتى مارس في أغلب الدول، وبالنسبة لسمكة الشراع أو السيل فش، فهي سمكة سريعة ورأيتها في كذا دولة منها عمان وزنجبار وموزمبيق، ولكنني اصطدتها في مدغشقر، وكانت هذه الرحلة مخصصة لصيدتها وقد توفقت فيها، ونصيحة حق اللي حاب يروح ويصيدها، عليك بإصابة الرأس لأنك إذا رميت بالغلط «ربي يعينك».



خطورة غوص المياه الضحلة والمفتوحة



ويقول المزين: عند الغوص في المياه الضحلة (الرق) راح تشوف الأرض وأنت طافح، أما في البحر المفتوح كل غوصاتك راح تكون على الأسماك العابرة غالبا، يعني راح تنزل عمق معين وتنتظر السمچ يمرك، والخطورة في غوص المياه الضحلة والمفتوحة لا تختلف، ففي غوص البحر المفتوح يجب عدم النزول إلا بوجود مرافق وترك سالفة العناد وخلني أجرب، ودائما نسمع من البعض أنا ما أغوص مسافات عميقة فما يحتاج أني أتعلم وأدخل دورات، وهذا هو مربط الفرس، وقد تنتهي حياتك بلحظة أنك فكرت أنك تجرب فيجب تعلم أساسيات الغوص وإصابة الهدف وأيضا إذا كنت ناطر سمچة بالغزر وشفت السمچة اللي تبيها ونفس ما عندك شبه خالص لا تلحقها، لا تخرب وناستك على سمچة، ونفس الشيء في غوص المياه الضحلة لا تحط يدك بتسحب سمچة وتالي تشير يدك بالصخر أو في الفتحات.



أساسيات الغوص



ويضيف المزين: الغوص رياضة جميلة وحلوة، ويجب تعلمها قبل تجربتها، ويجب معرفة أساسيات الغوص والغواصين ناس صديقة للبيئة، ولماذا كل القوانين ضدنا وأكثر الغواصين يصيدون أحجام الأسماك الكبيرة ويتركون الصغيرة، وأنا لا أهاجم أهل الخيط أو التشخيط أو الجق، وأقصد لا تقارنون بيننا وغير ذلك أتمنى تفعيل العلامات البحرية الخاصة بمناطق الغوص، يعني من غير المعقول تكون تحت الماء وتمر من فوقك الطراريد والجت سكي، وهذا الشيء يُشكل خطورة على المتواجدين.



ختامية



واختتم المزين قائلا: أوجه رسالة الى إخواني الغواصين بالالتزام بقوانين الغوص وأخذ دورات والتدرج فيها وعدم المجازفة بالحياة لأجل سمچة، ودائما اجعل تفكيرك بالسيفتي وعدم الغوص دون مرافق، والأهم هو المحافظة على بحرنا من حداقة وغواصين، وربي يحفظ الجميع.





