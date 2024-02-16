

محمد الجلاهمة



وجّه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول كاتبا إلى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، طلب من خلاله الإعلان عن فتح باب التسجيل بمدرسة الشرطة برتبة شرطي دفعة (12) لدورة راكبي الدراجات الآلية تخصص مرور من المتطوعين الخليجيين (أبناء الكويتيات).



وطلب البالول الإيعاز إلى (الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني) للإعلان عن فتح باب التسجيل بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للالتحاق بمدرسة الشرطة للمتطوعين الخليجيين من أمهات كويتيات للعام الدراسي 2024-2025 في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/2/2024 حتى يوم الاثنين 8/4/2024.