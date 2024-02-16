

عبدالحميد الخطيب



تأكيداً لما تم تداوله في الفترة الماضية بأن النجم القدير حسن البلام سيخوض غمار السينما بفيلمين جديدين، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، أن هناك قائمة من الأفلام السينمائية سيرعاها صندوق «Big Time» الاستثماري، منها فيلم سعودي- خليجي من بطولة البلام يحمل اسم «سفرة».



وأشار آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول في القاهرة، إلى أن الفيلم ستشارك فيه أيضا مجموعة من الفنانين الشباب السعوديين منهم فهد البتيري وإبراهيم حجاج ونواف الشبيلي، وآخرون، ومن إخراج أحمد الجندي، إلى جانب إنتاج أفلام أخرى للنجوم كريم عبدالعزيز ومنى زكي وأحمد حلمي وليلى علوي وهشام ماجد وأحمد عز، وغيرهم.



وفي وقت سابق، أعلن البلام عن رعاية «هيئة الترفيه» لفيلمين من بطولته، كذلك مشاركته بعمل مسرحي ضمن «جولة المملكة»، إلى جانب إشرافه على أكاديمية تدريب للفن والتمثيل، وفي هذا الصدد وجه حسن الشكر للسعودية قيادة وشعبا، كما شكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الذي يجده منه.