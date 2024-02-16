

يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله مواجهة من العيار الثقيل في الـ 7.15 من مساء اليوم والتي تجمع قطبي الكرة الكويتية العربي (35 نقطة) مع القادسية (31 نقطة)، ويأتي اللقاء ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للقادسية والكويت على خلفية مشاركتهما في بطولة غرب آسيا الثانية التي جاء فيها الكويت في مركز الوصافة واحتل القادسية فيها المركز السادس.



كما ستشهد الصالة مواجهة أخرى تجمع كلا من الكويت (31 نقطة) مع الساحل (3 نقاط) في الـ 5.15 مساء.



يمني القادسية النفس بتخطي العربي متصدر الترتيب العام حاليا، ولن تكون المهمة سهلة خاصة مع النتائج المتصاعدة للأخضر، ولكن الأصفر لديه أيضا مقومات الفوز. أما مباراة الساحل مع الكويت فهي شبه محسومة للأبيض.