توقع عالم فلك أن يسافر البشر إلى كوكب المريخ في أربعينيات القرن الحالي، وقال ديفيد وايتهاوس لـ «سكاي نيوز» ان «الرحلة إلى القمر لها قيمة كبيرة. وهناك جليد على المريخ، لذا فإن ما تتعلمه على القمر يمكنك أخذه، واستخدام التكنولوجيا نفسها على المريخ».



وتوقع أن يستغرق الأمر زهاء 15 أو 20 عاما قبل أن يتمكن رواد الفضاء من السفر إلى المريخ، مع تحديد موعد الرحلة الاستكشافية في أربعينيات القرن الحالي.



وقال وايتهاوس إن طول الفترة الزمنية للسفر إلى المريخ يمثل مصدر قلق كبير، لأن علماء الفلك «لا يعرفون كيفية البقاء على قيد الحياة في الفضاء العميق في ظروف هذه الرحلة الطويلة»، بحسب ما أوردت «روسيا اليوم» أمس.



وهناك ثلاث مشاكل رئيسية تتعلق بالسفر في الفضاء لمدة عام أو أكثر: انعدام الجاذبية والإشعاع والاحتجاز في مكان مغلق.



وكشف الباحثون عن أنه يمكن حماية رواد الفضاء من التعرض للإشعاع في مهمة طويلة إلى المريخ، من خلال بناء مركبة فضائية أكبر حجما أو استخدام مواد مضادة أكثر كفاءة، ما يجعل عمليات الإطلاق أكثر تكلفة وصعوبة.



الجدير بالذكر أن علماء الفلك يخططون لرحلات المريخ لأنه أحد الكواكب الوحيدة في نظامنا الشمسي التي «ربما استقطبت الحياة يوما ما».