أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أنه بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتم بحث تحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح حفل تكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس، والذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، حيث عبر سموه عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت ورفعهم راية البلاد عاليا عبر تحقيقهم لهذه الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.

وقال سموه إن «هذا الإنجاز ليس ببسيط، لكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف، وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها، حيث أثبتم للعالم أن الشاب الكويتي بما لديه من إيمان بربه وثقة بنفسه وإرادة يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه».

من جهة ثانية، أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. هذا، وطبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.





