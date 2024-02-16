بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري لـ «الأنباء»، أن الوزارة ملتزمة بكل القرارات والتوجيهات الحكومية لناحية الترشيد في المصروفات ووفقا للأطر المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة أتاحت للوزارات والجهات الحكومية الصرف من بند على بند آخر دون طلب زيادة.

وأكد ساري عدم المس بأي بند من البنود الخاصة بالمساعدات الاجتماعية والخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، لافتا إلى استمرار الوزارة في استكمال المشاريع العمرانية المعتمدة للتوسع في تقديم خدمات الوزارة بكل المناطق والمدن المستحدثة.