تخطط الهند لشراء أكثر من 12 طائرة مراقبة بحرية من شركة الطيران «إيرباص»، في محاولة لتعزيز قدراتها بمنطقة المحيط الهندي، وبتكلفة تقدر بنحو 290 مليار روبية (3.5 مليارات دولار).



وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أمس، أنها قررت زيادة أسطول طائرات المراقبة الهندية، موضحة أن طائرات الاستطلاع البحري متوسطة المدى ومتعددة المهام ستعزز قدرات المراقبة والاعتراض للبحرية الهندية وخفر السواحل الهندي.



وأفادت مصادر بأن البحرية الهندية ستحصل على 9 من هذه الطائرات، بينما ستذهب الطائرات الست المتبقية إلى خفر السواحل، وسيتم تزويدها بأجهزة استشعار وأسلحة طورتها منظمة أبحاث الدفاع والتطوير الهندية، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».



وسيتم تصنيع أربع طائرات من طراز «سي 295» في المنشآت الأوروبية لشركة «إيرباص»، بينما ستتم صناعة الطائرات المتبقية في الهند، من خلال مشروع مشترك مع شركة «تاتا أدفانسد سيستمز» الهندية.