

حقق المتسابق ضاري الظفيري المركز الثالث في فئة السيارات ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة قطر للسباقات الصحراوية رالي «باها قطر» التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.



وأعرب الظفيري عن سعادته بتحقيق المركز الثالث في هذه البطولة التي يشارك فيها العديد من المتسابقين من عدة بلدان، مؤكدا أن المشاركة في مثل هذه السباقات تعزز من خبرة السائق والقدرة على تحقيق الإنجازات في المستقبل.



وقال إنه حصل أيضا على المركز الرابع في الترتيب العام لفئة السيارات ودراجات الدفع الرباعي (بقي)، مشيرا إلى أنه يعتبر من أصغر المشاركين في هذه البطولة التي تستضيفها الدوحة.



وأشاد الظفيري ببطولة قطر للسباقات الصحراوية وبمستوى التنظيم، معربا عن تمنياته تحقيق المزيد من الإنجازات لاسيما أن الجولة المقبلة لهذه البطولة ستكون في أبريل المقبل.