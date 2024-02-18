

القاهرة - محمد سامي



حسم التعادل السلبي لقاء الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في مؤجلة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب في القاهرة، ليحافظ الأهلي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بـ 5 نقاط وبفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، فيما يتذيل ميدياما الغاني الترتيب بـ 4 نقاط.



وعقب اللقاء عبر المدير الفني للأهلي مارسيل كولر عن رضاه بنقطة التعادل مبررا ذلك بأن الفريق افتقد الجاهزية ونسق المباريات لأنه لم يشارك منذ 6 أسابيع في المباريات ما أثر عليه كثيرا. وأضاف: «يتبقى مباراتان في المجموعة، هدفنا تحقيق الفوز فيهما لتصدر المجموعة والتأهل، فأمامنا مباراة صعبة الأسبوع المقبل أمام ميدياما وسنعمل على تجهيز اللاعبين ثم نستعد بعد ذلك للقاء الجولة الأخيرة لتحقيق الفوز والتأهل كمتصدر عن المجموعة».



وتلقى السويسري نبأ غير سار بعد انضمام مروان عطية لقائمة لاعبي الوسط الغائبين عن مواجهة ميدياما الغاني بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بلوزداد ليغيب عن المباراة القادمة بداعي الإيقاف، ومن قبله فإن الفريق يفتقد جهود أليو ديانغ وأحمد نبيل كوكا للإصابة.



هذا، وقد تقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى غانا بعد غد الثلاثاء لمواجهة ميدياما الجمعة المقبل، فيما يحل بلوزداد ضيفا على يانغ أفريكانز في اليوم عينه.



جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج إلى حصد 3 نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين بدور المجموعات ليصل إلى 9 نقاط ويضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة.



محليا، تنطلق مباريات الجولة 13 من الدوري المصري اليوم بمواجهة إنبي وسموحة في الخامسة مساء بتوقيت الكويت، وفي ذات التوقيت يستضيف البنك الأهلي منافسه زد إف سي، وفي الثامنة مساء تختتم اللقاءات بصدام قوي بين بيراميدز وضيفه الاتحاد السكندري.



إلى ذلك، تمكن فريق الزمالك لكرة اليد رجال من الفوز على الأهلي 29-28 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 24-24 واللجوء للرميات الجزائية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري المحترفين، ليرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني، بينما وصل الأهلي للنقطة 20 في صدارة ترتيب المرحلة الثانية من الدوري. ويلتقي الفريقان مجددا في الجولة 12 للدوري في الأول من أبريل المقبل.