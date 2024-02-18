كرم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز ساري الداعية د.عثمان الخميس بحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالإنابة د. بدر العدواني ومديري الإدارات في اختتام فعاليات المخيم الربيعي الـ21 تحت شعار «نعمة وطن» لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية الذي أقامته إدارة التوعية والإرشاد خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون وبدعم من جمعية إحياء التراث الإسلامي وبمشاركة جمعية صندوق إعانة المرضى وفريق ضوى اليادة التطوعي ووزارة الأوقاف.



وتوجّه مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان إلى جميع الحاضرين بالشكر على نجاح المخيم الربيعي.