شاركت مبرة العوازم الخيرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها حمد البسيس، وأمين صندوقها د.أحمد الشبو في فعاليات الحفل الختامي لحملة شاحنات جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والمخصصة لأهلنا في غزة وسورية واليمن وقيرغيزيا، والمشاركة بفعاليات تكريم أبناء الكويت البررة بمسابقات جائزة البغلي للابن البار، أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي.



وقال البسيس في تصريح صحافي حول المشاركة في الحفل الختامي لـ«شاحنات السلام»: نشكر رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية نبيل حمد العون، على توجيه الدعوة لمبرة العوازم الخيرية للمشاركة في الحفل، مشيدا بالدور الكبير والمميز للجمعية في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في مناطق عدة.



وفي سياق متصل، أشاد البسيس خلال الحفل الختامي لجائزة البغلي للابن البار بالجهود المميزة والبصمات الخيرية الواضحة لإبراهيم البغلي ومبرته الرائدة، والتي اتسمت بالتفاعل والتجاوب والتعاون مع بقية مؤسسات العمل الخيري الكويتي، مضيفا أن الجائزة تعد نموذجا ملهما ومعززا لمكانة العمل الخيري الكويتي.