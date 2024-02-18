كمال: 185عضواً في «إكسبو 965» قدموا بجانب زملائهم الخليجيين معروضات في 77 تخصصاً مختلفاً



بشرى شعبان



اختتم فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين فعاليات مهرجان ومعرض «عيد وطن وتراث إكسبو» الخليجي والبحري الثاني الذي جاء برعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ووزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وحضور ممثلي الوفود الخليجية المشاركة وسفارات بعض البلدان العربية والآسيوية.



وأكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري ان الجهود التي يبذلها الشباب الكويتي وأصحاب الحرف والمبدعون تستدعي توفير حاضنات لهم ودعمهم بشكل مستمر، مبينا أن «الشؤون» مستمرة في دعم الجهود المحافظة على مهن الآباء والأجداد والداعية إلى الحفاظ على التراث والمهن الكويتي القديمة، كما ان تلك المهرجانات والمعارض تؤكد مدى رقي المجتمعات وتطورها.



وأضاف ساري: أبارك لكم وأقدم خالص الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ولجميع الداعمين والعاملين وعموم المشاركين من دول مجلس التعاون هذه التظاهرة والمهرجان التراثي والحرفي والابداعي الكويتي والخليجي البحري.



بدوره أثنى مؤسس فريق «إكسبو 965» الباحث محمد كمال في كلمة له على الجهود التي قدمها المشاركون في المعرض هذا العام الذي جاء بالتزامن مع الأعياد الوطنية، مؤكدا ان أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 قدموا إلى جانب زملائهم من دول مجلس التعاون معروضات وتحفا ومهنا في 77 تخصصا مختلفا.



ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الشيخ فراس السعود ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لرعايتهم المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام وحضره مئات الطلبة والزوار من مختلف الجنسيات.