يوم مفتوح للسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية



قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام سعد العازمي إن قطاعات الوزارة كافة بكوادرها الإعلامية والفنية تعمل على تنفيذ الخطة ‏المعتمدة المصاحبة لاحتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير «عز وفخر» متضمنة فعاليات متنوعة ومميزة.



وأضاف العازمي وهو رئيس فريق ‏العلاقات العامة والإعلام والتسويق في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعــياد والمنـــاسبات الوطنية، أن هناك خطة برامجية متكاملة تهدف إلى إبراز كل ما يرتبط ‏بالأعياد الوطنية من فعاليات وأنشطة مشاركة للمواطنين والمقيمين بأفراح الوطن الغالي.‏



وأوضح أن رزنامة الفــعاليات المصــاحبــة لاحتفالات عام 2024 مميزة وحافلة بمشاركة ‏قطاعات عدة من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والفرق التطوعية وجمعيات النفع ‏العام بما يعكس أهمية الاحتفالات ودورها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء‎، مبينا أن الوزارة ستقوم بحملة توعوية تواكب الاحتفالات الوطنية تحت عنوان «احتفل ‏بمسؤولية» بهدف تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء وترسيخ مفاهيم الاحتفالات بالأعياد ‏والمناسبات الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الدولة.‎



وذكر أن الوزارة ستنظم يوما مفتوحا لسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الكويت وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية لتعريفهم بتاريخنا ‏وتراثنا البحري والبري وما اشتهرت به الكويت من مهن وصناعات وحرف يدوية، وإقامة معرض «ديجيتال» بعنوان «درب الذكريات» لأهم الأعمال التلفزيونية ‏والإذاعية التاريخية للكويت منذ سبعينيات القرن الماضي حتى بداية الألفية الجديدة في ‏مجمع الأفنيوز‎.‎‏ ‏



ولفت إلى التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة ‏الداخلية لاستقبال ضيوف البلاد القادمين عبر المنافذ البرية منفذ النويصيب والمنافذ الجوية، معربا عن الشكر والتقدير لإسهامات كل الجهات ‏الحكومية والقطاع الخاص وشركات الاتصالات والدعاية والإعلان في تسويق الشعار المعتمد ‏للاحتفالات بالأعياد الوطنية بعنوان «الكويت.. عز وفخر». ‏