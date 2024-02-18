وجه المشاركون في المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» نداء عاجل لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار صارم بوقف الحرب على غزة فورا لمنع مواصلة عملية الابادة الجماعية وقف التهجير بكل اشكاله.



وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد أمس الأول، في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، ان النداء الصادر عن المؤتمر طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اهالي القطاع وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال.



وأشارت إلى أن النداء طالب ايضا بإطلاق مبادرة أممية فورية لانهاء الاحتلال الاسرائيـــلي للأراضـــــي الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته الوطنية المستقلة طبقا لحدود 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية وإقرار الحقوق الوطنية لفلسطينيي الشتات.



وقالت إن المؤتمر وجه نداء عاجلا ايضا إلى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لإطلاق ورشة اممية لمراجعة تطبيق القرار 1325 والنظر في استكمال آليات إنفاذه بشكل فعال لحماية جدية للنساء والفتيات في زمن الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال.



وأوضحت السعد ان المؤتمر طالب أيضا غوتيرش بإيفاد لجنة تحقيق واستقصاء في الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها النساء والفتيات تحت الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل الحرب على غزة وضد الفتيات والنساء الأسيرات في السجون الإسرائيلية.



وقالت ان المؤتمر بعث أيضا بنداء عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز في جنيف لإرسال بعثة عاجلة إلى غزة وإلى فلسطين المحتلة لجمع المعلومات والوثائق حول الانتهاكات الحاصلة وإجراء مقابلات حية مع الضحايا وأهاليهم اتخاذ قرار واضح إدانة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية.



ولفتت إلى ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى الصليب الاحمر الدولي وسائر وكالات الاغاثة الدولية والاقليمية لمضاعفة الجهود من اجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة وبخاصة المساعدات الضرورية للفتيات والنساء.



وأوضحت ان المؤتمر بعث كذلك بنداء عاجل إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية يطالب بحشد الطاقات وإطلاق حملة واسعة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة وسائر فلسطين ورفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم وعدم افلاتهم من العقاب.