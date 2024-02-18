التقي وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.



وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.



كما التقى وزير عبدالله اليحيا وزير خارجية جمهورية لبنان الشقيقة مع د.عبدالله بو حبيب.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ومنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات والأصعدة.



وناقش اللقاء أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، والتي من ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها إلى جانب كيفية تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تم بحث مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، وقالت «الخارجية» في بيان لها إن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية خاصة المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية المصري سامح شكري ، حيث ذكرت «الخارجية» في بيان لها، أن اللقاء استعرض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل الثنائي في كل المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.



كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.



والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الخارجية العراقي د.فؤاد محمد حسين.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كل المجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162.