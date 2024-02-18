طارق عرابي



أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن خطتها السنوية للمناقصات المراد طرحها خلال السنة المالية 2025-2024، والتي جاءت استكمالا للخطة السنوية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 4 فبراير الجاري، حيث تضمنت الخطة طرح 18 مناقصة جديدة تغطي كل الاحتياجات التي يتطلبها مبنى المؤسسة الإداري والتي تشمل في أغلبها تحديث وتطوير أنظمة الكمبيوتر والأنظمة السحابية للمؤسسة وعددا من الخدمات والأنظمة الإدارية الخاصة بالمؤسسة.



وفي التفاصيل، من المتوقع أن تطرح «البترول» مناقصة لتوريد وتجديد تراخيص برمجيات مايكروسوفت، حيث تحتاج المؤسسة إلى تجديد فترة تغطية ضمان التراخيص وتجديد الاشتراكات الخاصة ببرمجيات مايكروسوفت التي تحتاج اليها لأداء أعمالها وتقديم خدماتها اليومية، كما ستطرح مناقصة تجديد وشراء اشتراكات خدمات أوراكل السحابية الخاصة بالأنظمة الإدارية والمالية، والتي قد تتضمن خدمات دعم فني متخصص.



وستطرح مناقصة خاصة بصيانة وضمان نظام الحماية من هجمات حجب الخدمة، حيث تحتاج مؤسسة البترول إلى تجديد فترة تغطية ضمان التراخيص وتجديد الاشتراكات الخاصة والدعم الفني لنظام ARBOR لاستمرار حماية نظمها، فضلا عن مناقصة تجديد ترخيص مكافحة الفيروسات Trend Micro، ومناقصة أخرى لمنصة التدريب والتوعية بالأمن السيبراني KNOWBE4، وذلك لزيادة وعي وتدريب الموظفين ضد أمور مختلفة تتعلق بأمن المعلومات.



ومن ضمن المناقصات التي تعتزم المؤسسة طرحها خلال الخطة مناقصة إدارة الثغرات الأمنية، حيث تهدف من خلالها إلى تجديد التراخيص والدعم الفني لنظام Tenable.sc الذي يقوم بكشف ثغرات الأنظمة لدى المؤسسة، إلى جانب مناقصة أخرى تتعلق بنظام الحماية من البرامج الضارة بنظام المعلومات، حيث تهدف من خلالها إلى تجديد التراخيص والدعم الفني لأجهزة ونظام Fire eye لاستمرار حماية أنظمة وشبكات المؤسسة.



وستطرح كذلك مناقصة خاصة بخدمات الأمن السيبراني، والتي تستهدف إجراء تقييم الضعف للخوادم والأجهزة، وفحص الاختراق الداخلي والخارجي، والهندسة الاجتماعية (حملات التصيد الاحتيالي)، والتحقق من كود مصدر التطبيق، وشراء الأدوات والتطبيقات الأمنية.



ومن بين المناقصات التي تحتاج اليها المؤسسة كذلك مناقصة التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات، والتي تهدف من خلالها إلى توفير عمالة مؤهلة ومدربة للقيام بمهام محددة بمجال تقنية المعلومات، ومناقصة أخرى لتوريد وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، ومناقصة توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تشمل توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة سمعية وبصرية موزعة على غرف الاجتماعات وغرف التدريب للمؤسسة، ومركز التدريب البترولي، إضافة إلى توريد وتركيب أجهزة سمعية وبصرية لمواقع أخرى كمسرح مركز التدريب البترولي وصيانة شاشة العرض بالمؤسسة.



295 ألف أسطوانة غاز طبخ جديدة للسوق المحلي



أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية عن حاجتها لتوريد 295 ألف اسطوانة غاز طبخ جديدة بأوزان مختلفة 5 كغم و12 كغم و25 كغم، وذلك لتغطية متطلبات السوق المحلي.



وفي هذا الخصوص، أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركـاتـهـا التابعة، وبناء على طلب شركة ناقلات النفط، عن طرح مناقصة محدودة خاصة بتوريد 30 ألف اسطوانة غاز مصنوعة من الحديد الصلب زنة 25 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال في كل من أم العيش والشعيبة، وذلك على قائمة الشركات المدعوة والتي يبلغ عددها 5 شركات متخصصة في هذا المجال.



فيما أعلنت «الناقلات» عن التمـديـد الـثـاني لموعد إغلاق المناقصة الخاصة بتوريد 260 ألف اسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد الصلب زنة 12 كجم، و5 آلاف اسطوانة أخرى زنة 5 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال فـي كل من أم العيش والشـعـيـبة، والذي كان مقررا الاـنتهاء بتاريخ 13 الجاري، لينتهي بتاريخ 27 فبراير الجاري، على أن توضع العطـاءات في الصندوق B المخصص لذلك والكائن في شركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة الشويخ الإدارية.



تسفين 6 ناقلات كويتية



أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن طرح المناقصة الخاصة بالعقد الشامل لتسفين وصيانة 6 ناقلات نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية على قائمة الشركات التالية: الأحواض الجافة العالمية ـ دبي، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ـ البحرين «آسري»، آسياد للحوض الجاف، شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، وذلك وفقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق المناقصة مقابل رسم مقداره 500 دينار غير قابل للرد.