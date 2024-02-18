علي إبراهيم



أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر قرارا بإصدار لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصال العامة والتي دخلت حيز التنفيذ في أول يناير 2024.



وشددت الهيئة من خلال اللائحة على جميع مقدمي الخدمة أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات عامة توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة مع هذه اللائحة.



وتستهدف اللائحة تنظيم آلية التعريف باسم المتصل في شبكات الاتصالات العامة بالكويت لتحسين تجربة المستخدم وتزويده بهوية المتصل الموثوقة قبل الرد على المكالمة، ما يسهم في الحد من اتصالات الاحتيال.



وحددت اللائحة مقدم الخدمة أو المرخص له في الشخص الذي يرخص له تقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات اتصالات للجمهور ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة بشكة الاتصالات، وحددت المستفيد أو المستخدم بالشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.



وتنظم هذه اللائحة تقديم المرخص لهم مشغلي الشبكات من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عملية تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات في الكويت على أن يقتصر عرض اسم المتصل على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية فقط، وعلى مقدمي الخدمة تفعيل هذه الميزة من دون حاجة المستخدم لتفعيل أي إعدادات بجهازه ومن دون أي رسوم إضافية.



وأوجبت اللائحة على مقدم الخدمة بأن يتقدم إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باعتماد الموافقة قبل التشغيل، وتهيئة إعدادات الشبكة وتوفير الأنظمة الفنية اللازمة لتعريف اسم المتصل وبالتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدولية المعترف بها، التأكد من تفعيل الميزة على كافة أجيال الشبكات الفعالة بالكويت، والتأكد من دعم عرض اسم المتصل القادم من شبكات مشغلي الشبكات الأخرى.



يأتي ذلك إلى جانب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة الميزة الجديدة مع تزويد الهيئة بنتائج الاختبار للحصول على اعتمادها قبل التشغيل، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة مصدر الاسم المعروض وتوافقها مع الهوية التعريفية للمستخدم واعتمادها وفقا للإجراء الذي تحدده الهيئة.