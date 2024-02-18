أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 26.32 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 18.8 مليون دينار في 2022، بارتفاع نسبته 40%، مدفوعا بالأرباح الناتجة عن بيع استثمارات عقارية إقليمية وعالمية.



وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بلغ 4.15 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 2.86 مليون دينار عن عام 2022، كما بلغت ربحية السهم 8 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار يوسف الغانم «خلال عام 2023، شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تطورا مدفوعا بالزخم في المملكة العربية السعودية والإمارات، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الخليجي بنسبة 7.7% خلال عام 2023».



وتابع «أما بالنسبة للاقتصاد الوطني، فيتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2024، مدعوما بديناميكيات سوق النفط. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضا نسبيا».



وخلال العام، واجه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة منها تصاعد مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وأدى اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد اللوجستية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق (وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إصدار يناير 2024).



من جانب آخر، يشهد قطاع إدارة الأصول تحولا نحو استغلال الذكاء الاصطناعي، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات وبناء المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر، ويسهم ذلك في إفساح المجال لنهج جديد في تحقيق العوائد وصياغة المستقبل.



المؤشرات المالية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة علي حسن خليل «لقد بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 7.17 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة بـ 10.60 ملايين دينار في عام 2022. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات 0.84 مليون دينار في عام 2023، مقارنة بـ 0.67 مليون دينار في عام 2022، بارتفاع نسبته 25.4%».



وأضاف أن القطاع العقاري في الأسواق الخليجية شهد تحسنا على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومبادرات النمو الاقتصادي في المنطقة، التي أدت إلى ثبات مستويات التأجير والإشغال. ونتيجة لذلك، بلغ صافي إيرادات التأجير 2.19 مليون دينار، وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 5.03% ليبلغ 1.21 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023.



وتابع «على الرغم من أن التحديات والمخاوف في الأسواق ستستمر في عام 2024، إلا أن نهج المركز في اتخاذ القرارات الاستثمارية المعدلة وفقا للمخاطر سيخدم عملاء الشركة من المؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة العالية بشكل جيد».



ولفت إلى أن الفهم المتعمق للأهداف المالية لعملاء الشركة، ساهم في تعزيز نجاح «المركز» على مدى الخمسين عاما الماضية، وخاصة خلال أوضاع الأسواق غير المستقرة، ومع عودة الظروف المواتية لعمليات الاندماج والاستحواذ، فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات في مكانة جيدة لتقديم الاستشارات بشأن هذه العمليات، إلى جانب صفقات إعادة الهيكلة والاكتتابات العامة الأولية.



واستطرد «من المتوقع أن يوفر القطاع العقاري فرصا واعدة مدفوعا بالإصلاحات الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة، ما سينعكس إيجابا على نشاط القطاع العقاري في «المركز»، ولا شك أن استراتيجية العمل المرنة والقابلة للتكيف التي ينتهجها «المركز» وتركيزه على تلبية أهداف العملاء الاستثمارية، تمكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية».



إطلاق خدمات وصناديق جديدة



اختتم «المركز» عام 2023 بالعديد من الإنجازات، والتي تمثلت في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية الجديدة، وتوقيع اتفاقيات جديدة وتمديد أخرى، وإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة لفرق العمل.



وتكلل العام الماضي بحصول «المركز» على 10 جوائز مرموقة من مؤسسات مالية كبرى، وجدد «المركز» التزامه تجاه المجتمعات التي يعمل بها عبر استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات وبرامج الرعاية المختلفة.



وفي تعليق له، قال خليل «نسعى في (المركز) إلى استكشاف الفرص الفريدة كل عام لنتفوق على أنفسنا، ونرتقي بكوادرنا وأعمالنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالتميز المؤسسي. وبفضل استراتيجية (المركز) المتوازنة، فقد تمكنا من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة بكفاءة، واضعين مصالح عملائنا وكل أصحاب المصلحة في صميم أهدافنا، مستندين الى خبراتنا على مدى خمسين عاما في عالم الاستثمار. ونعتز بمعرفتنا المتعمقة بالأسواق، وعملنا القائم على البحث والتطوير، وبفرق عملنا التي تقف خلف كل إنجاز نحققه. لقد كان عام 2023 خطوة أخرى نحو المستقبل، ونحن نترقب بشغف الفرص الناشئة في عام 2024».



التأثير عبر الابتكار



من جهته، عبر العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز عبد اللطيف النصف، عن سعادته بالأداء الذي حققته الشركة خلال عام 2023 قائلا «أطلق (المركز) حلولا استثمارية مبتكرة لتحقيق أهداف عملائنا الاستثمارية وتلبية تطلعاتهم. ففي عام 2023، عزز (المركز) مساعيه تجاه تطوير السوق الكويتي عبر تقديم مجموعة من الخدمات الفريدة لتنمية ثروات عملائنا، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى التي جعلت عام 2023 من دون شك عاما مميزا في مسيرتنا».



وجاء إطلاق «المركز» لصندوق الزخم الخليجي، الصندوق الاستثماري الأول من نوعه بالمنطقة الذي يتبع استراتيجية الزخم، في إطار التزامه بتقديم منتجات مبتكرة تواكب اتجاهات السوق الكويتي خلال 2023، ويتبع الصندوق غير النشط استراتيجية الزخم ويقدم للمستثمرين فرصة للاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداء، برسوم أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى.



وضمن مساعيه للعب دور فاعل في تطوير سوق المال الكويتي، كان «المركز» أول شركة تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في الكويت، ونظم «المركز» ندوة في بورصة الكويت في أكتوبر الماضي للتعريف بخدمة الإقراض والاقتراض المركزية، والتوعية بالمزايا والمخاطر المتصلة بأنشطة البيع على المكشوف.



وقد شكلت هذه الخدمات الجديدة إنجازا فريدا آخر لـ«المركز» يضاف إلى سجله الحافل بالأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما فيها صندوق ممتاز وهو أول صندوق استثماري محلي، وصندوق فرصة المالي، أول صانع سوق في منطقة الخليج الذي تم إطلاقه في العام 2005، وصندوق المركز للادخار «ادخار»، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، وصندوق المركز العقاري، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت.



خدمات وصفقات مميزة



وفي إطار الخدمات المصرفية الاستثمارية، أعلن «المركز» والبنك التجاري الكويتي (التجاري) عن نجاح إصدار البنك لسندات بقيمة اسمية تبلغ 50 مليون دينار وبفترة استحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.



وقد لعب «المركز» دور المدير الرئيسي ووكيل الاكتتاب في إصدار السندات تحت مظلة برنامج السندات الثانوية من الفئة 2، حيث يعد هذا الإصدار المقوم بالدينار الكويتي الأول من نوعه، وحقق اكتتاب بالكامل عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين.



وكان من بين الصفقات البارزة الأخرى خلال عام 2023، إصدار أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، حيث عمل «المركز» مستشارا للهيكلة ومديرا رئيسا لهذا الإصدار الذي بلغت قيمته الاسمية 9.65 ملايين دينار على فترة 10 سنوات.



وأكمل «المركز» بنجاح عملية التخارج من عقار سكني في الولايات المتحدة الأميركية، وتخارج جزئيا من عقار صناعي، محققا معدل عائد داخلي بلغ 10% و18% على التوالي.



وفي أوروبا، تخارج «المركز» من عقار صناعي في ساوث فينلو بهولندا، محققا صافي معدل عائد داخلي بلغ 11.9%، وأكمل «المركز» عملية التخارج من عقارات فيزول في دبي، وباركسايد في أبوظبي، ومجمع «لؤلؤة الرحاب» في الرياض.



تحفيز بيئة العمل.. وتعزيز رفاهية الموظفين



في عام 2023، عمل «المركز» على وضع موظفيه ضمن أولى اهتماماته، ونظم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية بين موظفيه، كما شهد عام 2023 نقلة استراتيجية مع انتقال مقر «المركز» لبرج الشايع في خطوة تعكس التزامه بالتطور المتواصل والتكيف مع التغيرات في قطاع الخدمات المالية، وتجسد تفانيه في خلق بيئة عمل جاذبة لموظفيه.



ويعكس المقر الجديد رحلة نمو «المركز» ونهجه الاستباقي للتغيير، وتعزيز التكامل بين الإدارات ورفع مستوى الكفاءة، كما يغرس بيئة داعمة تعزز رفاهية الموظفين، ويتماشى ذلك مع رؤية «المركز» الرامية إلى توفير منصة محفزة للإبداع والإنتاجية، ما يؤكد استعداده التام للمرحلة المقبلة من مسيرته.



برامج خدمة المجتمع



منذ تأسيسه، يؤمن «المركز» بأهمية العطاء للمجتمع والتأثير الإيجابي فيه من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تضم 3 ركائز، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.



ففي مجال بناء القدرات البشرية، جدد «المركز» شراكاته مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية، وواصل دعمه لأكاديمية لوياك، وأكاديمية أي سي ميلان لكرة القدم في الكويت والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، ومستشفى بيت عبدالله لرعاية للأطفال، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، إلى جانب رعاية معرض «وظيفتي» وطلاب الهندسة في الجامعة الأسترالية بالكويت، واستمر «المركز» في دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر الكويتية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وشهد العام 2023 مشاركة «المركز» كراع ذهبي في مؤتمر «غولف فيجن 2023»، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول الخليج، كما رعى الدورة الثانية من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت كراع ذهبي، وكان راع استراتيجي للنسخة الثانية من قمة «تقنية الأموال» التي نظمتها الجريدة.



أول مؤسسة مالية توقع على مبادئ الاستثمار المسؤول



تماشيا مع التزامه بالاستثمار المسؤول، أصبح «المركز» أول مؤسسة مالية توقع على مبادئ الاستثمار المسؤول التي تدعمها الأمم المتحدة PRI، حيث يعزز انضمام «المركز» لهذه الشبكة الدولية الرائدة للمستثمرين المؤسساتيين التزاماته في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عبر مختلف ممارسته وقراراته الاستثمارية. واستمر برنامج «المركز لتطوير الخريجين»، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، بهدف توفير فرص التدريب العملي للخريجين الكويتيين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في حياتهم المهنية في القطاع المالي، وساهم البرنامج في تدريب 57 خريجا حصل 42% منهم على وظيفة في «المركز» بعد اكتمال فترة التدريب.



وضمن مساعي «المركز» الدؤوبة لدعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، نظمت الشركة مؤتمرها السنوي بعنوان «النظرة المستقبلية لعام 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء من «المركز» ومؤسسات محلية ودولية مرموقة.



وهدف المؤتمر إلى مناقشة الرؤى والتطلعات للفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية، في مجال الأسهم والعقار والدخل الثابت، وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.



جوائز وتقديرات عالمية مرموقة



اختتم «المركز» عام 2023 بالحصول على 10 جوائز مرموقة جديدة، من أبرزها: جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، وجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة أو مدير ثروات في الكويت» من ويلث بريفينج، كما فازت الشركة بجائزة يورومني «لأفضل مؤسسة في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الاستثمار»، وجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت».



بالإضافة لحصول «المركز» على 4 تصنيفات في قائمة «قادة السوق»، حيث تم اختياره كقائد للسوق في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، واعتباره من إحدى المؤسسات الرائدة في فئتي المسؤولية الاجتماعية للشركات، والحلول الرقمية، بالإضافة إلى اعتباره من أبرز الفاعلين في مجال التنوع والشمول.



وبصفته مزودا رائدا لحلول الاستثمار، حصل «المركز» على جائزتين من ميد شملت «أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجائزة «التميز في الاستثمار العقاري».



2024.. نظرة متفائلة وتطلع للمزيد من النجاحات



في 2024، يحتفل «المركز» بعامه الخمسين منذ تأسيسه عام 1974، ويتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال رؤيته المتفائلة للمستقبل، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، والأبحاث الرائدة لمختلف الشرائح من المستثمرين، مع التزامه التام والدائم بالابتكار، واعتماد استراتيجية نمو متفائلة.



وسيستمر خبراء «المركز» في تصميم وتقديم وإدارة الحلول الفعالة التي تحقق النمو والتطور والتوسع، في حين سيواصل «المركز» مسيرة النجاح والريادة بالتركيز على خدمة العملاء وتلبية أهدافهم الاستثمارية، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في بناء وتنمية الثروات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.