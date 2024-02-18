

قال نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن فوز المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين بـ 24 ميدالية متنوعة في بطولتي ملتقى الشارقة الدولي وفزاع الدولية الـ 15 لألعاب القوى للمعاقين اللتين أقيمتا أخيرا بالإمارات تواليا يعد انجازا كبيرا.



وأضاف العجمي الذي ترأس الوفد الكويتي المشارك بالبطولتين عقب العودة للبلاد مساء أول من أمس أن هذا الحصاد الذي أتى بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات يؤكد تفوق أبطال وبطلات ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم مشيدا بجهودهم المضنية بتحقيق هذا الكم الكبير من الميداليات.



وأشار إلى أن هذه المشاركة أثمرت أيضا تأهل لاعبين اثنين إلى نهائيات بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين المقبلة والتي ستجري باليابان وهما البطلان فيصل سرور في مسابقة دفع الجلة، وفيصل الراجحي في منافسات الجري على الكراسي المتحركة لمسافتي 800 متر و1500 متر.