

استهل فريق تويوتا جازو للسباقات الموسم الحالي 2024 من بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بتحقيقه فوزا مزدوجا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية في رالي مونتي كارلو، واعتلائه منصة التتويج في المركزين الثاني والثالث، لتتصدر شركة تويوتا حاليا البطولة عن فئة المصنعين بفارق نقطة واحدة.



وحل سيباستيان أوجييه في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 17، بينما أنهى إلفين إيفانز المنافسة في المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيو تويودا: «حملت بداية موسمنا الثامن من بطولة العالم للراليات تطلعات جديدة بالنسبة لتويوتا جازو للسباقات. فقبل 9 سنوات، وتحديدا في 15 يناير 2015، أعلنت عن عودة شركة تويوتا إلى بطولة العالم للراليات، وشددت على أن الراليات هي أفضل فرصة للارتقاء بإمكانات المركبات والسائقين لأنها رياضة تتنافس فيها مركبات الإنتاج المستخدمة على الطرقات التي يسلكها عملاؤنا في حياتهم اليومية».



وأضاف: «بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات، تمثل بطولة العالم للراليات أكثر من مجرد منافسة نتطلع من خلالها إلى الفوز وتحقيق الألقاب، بل إنها فعالية مهمة نستفيد من خلالها في مسيرتنا المتواصلة لتطوير أفضل المركبات على الإطلاق وإسعاد المزيد من العملاء. لقد مررنا بالعديد من التجارب الإيجابية والسلبية في السباقات الـ 86 الماضية، والتي ساعدتنا على فهم ما يطلع إليه عملاؤنا من مركباتهم، وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا. وبالرغم من أننا لم نحقق الفوز بالمركز الأول هذه المرة، إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلناها خلال الرالي ستساعدنا على تحقيق ذلك في المستقبل. وأنا على ثقة تامة بأن ياري ماتي سيواصل قيادة فريقنا وعمله الجاد لجعل 2024 عاما مميزا بالنسبة لنا جميعا».



وسيكون رالي السويد المحطة التالية من بطولة العالم للراليات، حيث ستقام كامل فعالياته وسط تساقط للثلوج وتكون الجليد على الطرقات. يذكر أن فريق تويوتا جازو للسباقات كان قد أدخل مسامير جديدة في إطارات المركبات لتعزيز ثباتها على الطرقات، مما يمكن السائقين والمركبات من تقديم سرعات ستكون من الأعلى هذا العام.