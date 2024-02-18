

بشار جاسم الكندري



يعيش الفنان الملحن علي بن سالم هذه الأيام في حالة سعادة ونجاح، حيث طرحت له أغنية جديدة من ألحانه وغناء الحلم، كما أسماه الفنان الكبير حسين الجسمي من خلال أغنية «أتاني» التي كتب كلماتها الشاعر مصطفى الميرزة.



«الأنباء» هاتفت بن سالم حيث قال: سعيد جدا بآخر أعمالي مع الفنان حسين الجسمي من خلال أغنية «أتاني»، وهي من كلمات مصطفى الميرزة، وتوزيع علي بهرامي ومكس جاسم محمد، وهذه الأغنية كانت تحديا مهما بالنسبة لي لأن حسين الجسمي له نجاحات كبيرة بالأغنية العراقية، والحمد لله كانت الأغنية مختلفة في كل شيء عما قدمه الجسمي للجمهور العراقي، وأنا شخصيا أعشق صوت الجسمي وكان تعاوني معه حلما وتحقق لما يمتلك من شعبية كبيرة في الوطن العربي، خصوصا في العراق وهالشي إضافة إلى رصيدي الفني كملحن بعد تعاوني مع النجمة لطيفة والنجم راغب علامة.



وتابع: حسين الجسمي أعجب بكلمات الأغنية وهي كلمات عراقية، كذلك أحب اللحن، وتقول كلماتها:



هذا الشتا الثاني يمر



وانته بعيد



ولا خبر منك اجاني



عايفني اتاني



ولوحدي اعاني



ضليت بعدك منكسر..



ما ذكرك بيه المطر



قلبك نساني..



لو عنده ثاني



عايفني اتاني



وآه يا ليل الشتا



شقد قاسي من دونك



أيام عيني ما غفت



مشتاقه لعيونك



ويضيف: الأغنية الحمد لله تعدت ربع المليون مشاهدة في يومين، وهذا الشيء أسعدني جدا وأحب أهدي هذا النجاح لابني حسن الغالي وشريك النجاح الموزع اللي مفتقدة تراث نمير. أما عن جديده فيقول: لدي أعمال قادمة مع نجوم عرب وعراقيين أبرزهم الفنان الكبير ماجد المهندس والفنان هيثم يوسف والفنان حمزة المحمداوي، وأحب أوجه كلمة شكر لجريدة «الأنباء» الكويتية متمثلة في إدارتها الموقرة لأنها سباقة بتغطية أعمالنا ونشر كل ما هو جديد، وذلك دعم معنوي مهم بالنسبة لي أنا شخصيا، وهنا أود أن أُعبّر عن حبي للشعب الكويتي وفن الكويت الذي طالما أتابعه بشدة ومازلت أطمح للتعامل مع نجوم الكويت المميزين دائما مثل عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل.