كشفت إيران أمس عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن طهران كشفت النقاب، عن أسلحة جديدة تشمل منظومة «آرمان» المحلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة «آذرخش» للدفاع الجوي المنخفض الارتفاع.

وأزيح الستار عن المنظومتين بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني. وقالت وكالة «إرنا» انه «مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير».

وأوضحت أن منظومة آرمان «يمكنها مواجهة 6 أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا»، في حين أن منظومة آذرخش «يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق». الجدير بالذكر أن طهران عرضت في يونيو 2023 ما وصفته آنذاك بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم «فتاح» ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.