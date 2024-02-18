وجه المشاركون في المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» نداء عاجلا لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار صارم بوقف الحرب على غزة فورا لمنع مواصلة عملية الإبادة الجماعية ووقف التهجير بكل أشكاله.



وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد في الجلسة الختامية للمؤتمر ان النداء الصادر عن المؤتمر طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال.



وأشارت الشيخة فادية إلى أن النداء طالب أيضا بإطلاق مبادرة أممية فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته الوطنية المستقلة طبقا لحدود 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية وإقرار الحقوق الوطنية لفلسطينيي الشتات.



وذكرت ان المؤتمر وجه نداء عاجل أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لإطلاق ورشة أممية لمراجعة تطبيق القرار 1325 والنظر في استكمال آليات إنفاذه بشكل فعال لحماية جدية للنساء والفتيات في زمن الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال.



وأوضحت ان المؤتمر طالب أيضا غوتيريش بإيفاد لجنة تحقيق واستقصاء في الانتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها النساء والفتيات تحت الاحتلال وفي ظل الحرب على غزة وضد الفتيات والنساء الأسيرات في سجون الكيان الإسرائيلي المحتل.



وقالت ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز في جنيف لإرسال بعثة عاجلة إلى غزة وإلى فلسطين المحتلة لجمع المعلومات والوثائق حول الانتهاكات الحاصلة وإجراء مقابلات حية مع الضحايا وأهاليهم واتخاذ قرار واضح بإدانة ممارسات قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.



ولفتت إلى ان المؤتمر بعث بنداء عاجل إلى الصليب الأحمر الدولي وسائر وكالات الإغاثة الدولية والإقليمية لمضاعفة الجهود من اجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة وسائر فلسطين المحتلة وبخاصة المساعدات الضرورية للفتيات والنساء ونداء عاجل إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية يطالب بحشد الطاقات وإطلاق حملة واسعة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة وسائر فلسطين ورفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.



وذكرت ان النداء طالب ايضا بإطلاق حملة لانضمام أكبر عدد من الدول إلى مبادرة دولة جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، كما ان المشاركات اكدن تكثيف مساعيهن على المستوى الوطني بالتشاور بين الجهات الوطنية الرسمية والمدنية المعنية بحقوق المرأة من أجل إعداد خطة عمل وطنية لتفعيل الدور الوطني في دعم القضية الفلسطينية عامة وحماية النساء والفتيات بصورة خاصة أثناء الحروب.



ولفتت إلى أن المشاركات عبرن عن قلقهن الشديد إزاء تواصل العمليات العسكرية في كل من اليمن والسودان وسورية والاعتداءات العسكرية الاسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار التداعيات الكارثية على النساء والفتيات هناك مما يجعل من الضروري تكثيف الجهود الدولية لتأمين حماية النساء والفتيات في تلك الدول وتسريع إنهاء الحروب فيها.