تظاهر آلاف المعارضين أمس سلميا في دكار، ما يدل على التهدئة في السنغال بعد أسبوعين من التوترات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الجاري والذي أبطله المجلس الدستوري.



وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لونت بألوان علم السنغال، كما لوحوا بلافتات كتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «لا للانقلاب الدستوري»، «السنغال حرة».



وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نظمت رغم حظرها.



ودانت المعارضة منذ مطلع فبراير «الانقلاب الدستوري». ومنذ قرار المجلس الدستوري إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءا، الأمر الذي انعكس أيضا في السماح بتنظيم هذه التظاهرة.



وقال مالك جاكو المرشح الرئاسي الذي كان مشاركا في التظاهرة «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظم الانتخابات في مارس حتى يتم تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل»، تاريخ انتهاء ولايته.



من جهته، قال أحد المتظاهرين وهو مغني الراب مايسترو إل كانغام (34 عاما) الذي ارتدى قميصا بألوان علم السنغال، إن قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفف الكثير من التوتر». وأضاف «شخصيا لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس».



وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك «أنا فخور لأن اليوم الشعب السنغالي متحد لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد».



ورددت الحشود التي ضمت رجالا ونساء وأطفالا «ماكي سال ديكتاتور» و«أفرجوا عن سونكو».



ورغم غيابه، كان عثمان سونكو زعيم المعارضة المسجون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، حاضرا بين المتظاهرين الذين رددوا اغنية «نفتقدك يا سونكو».



وفي ختام التظاهرة، دعت الجمعية المنظمة في بيان إلى «مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية».



ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد أمس إلى إجراء «انتخابات شاملة وحرة وشفافة» في أقرب فرصة.