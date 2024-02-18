أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت تفاوض شركة شلمبرجير «SLB» لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) ليشمل تشغيل حقول الغاز الجوراسية (الغاز الحر) في شمال الكويت رقميا، بقيمة 21.8 مليون دينار. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت أجرت 3 جولات مفاوضات مع الشركة الأميركية لتخفيض الأسعار والتي بدأت بقيمة 22.48 مليون دينار لتصل إلى 21.85 مليون دينار، وذلك بخفض مالي بلغت قيمته أكثر من 600 ألف دينار. وبينت أن الكويت تمتلك أكثر من 4000 بئر نفطية وأكثر من 90% من تلك الآبار تم تحويلها للعمل بالنظام الذكي.