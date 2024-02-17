اسامة ابو السعود



كشفت مصادر ان اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب لم تنته حتى الآن من أعمالها وربما تستمر حتى يوم الأحد او الاثنين لدراسة متكاملة الأركان من الناحية الدستورية والقانونية للإعداد لمراسيم

إجراء انتخابات مجلس الأمة القادمة.



وأوضحت المصادر في تصريحات ل " الأنباء" ان اللجنة لا تزال تدرس كل السيناريوهات لإجراء الانتخابات وفق النصوص الدستورية وتفادي اي شبهة او مخالفة قانونية، مشددة على ان اللجنة حريصة على العمل دون أي استعجال في اعداد تلك المراسيم حرصا على سلامة العملية الانتخابية واختيار المواعيد المناسبة لاجرائها دستوريا .





