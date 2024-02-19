استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ياسر بن عثمان الرميان والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر.



كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



واستقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر السيف دولة رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فيصل الفايز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضـر المقابلـة المستشار بالديـوان الأميري محمد أبو الحسن.