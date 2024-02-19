أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الوقت والجهد وصون الأموال العامة.

وترأس سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز. وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

من جهة ثانية، تسلّم سمو الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة، حيث سلم الدعوة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

وفيما يلي التفاصيل :

سموه ترأس اجتماعاً للجهاز واطلع على آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها

رئيس الوزراء: جهود كبيرة لجهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل المشروعات بما يسهم في صون الأموال العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أمس اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز.



وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.



وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.