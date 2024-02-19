استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.



كما استقبل سموه بقصر السيف ظهر أمس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.



واستقبل سموه بقصر السيف ظهر أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف ظهر أمس محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ياسر بن عثمان الرميان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فيصل الفايز وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة الواحدة والثلاثين من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غامبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.