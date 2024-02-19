

القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مضيفا خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، واستعدادا لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف. وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي حضره د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض «أهلا رمضان»، وكذا منافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.



وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح. وتناول وزير العدل بالشرح عددا من المحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.