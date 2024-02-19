شارك بنك الكويت الوطني في رحلات مؤسسة لوياك التطوعية البيئية التطوع الأخضر ودرب الأخضر اللذين يركزان على دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تحديدا الهدف 15 الحياة في البر وهو ما يتلاءم مع استراتيجية الوطني في دعم المجتمع والاستثمار فيه.



وشملت الرحلات التطوعية إلى مزرعتي الصليبية الزراعية والوفرة وذلك بمشاركة نحو 74 متطوعا من الفئة العمرية ما بين 14 و28 عاما.



وتأتي هذه الرحلات في إطار دعم بنك الكويت الوطني فعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تلتقي مع الأهداف المجتمعية للمؤسستين والتي تخدم المجتمع من خلال العمل على أهداف مستدامة عدة تتعلق بالبيئة أو الشباب أو التمكين أو غيرها من الركائز المجتمعية الرئيسية.



وخلال الرحلات كان للمتطوعين فرصة القيام بأنشطة الزراعة المستدامة، بما في ذلك الزراعة وصيانة المزارع والصوبات وتطبيق مبادئ الزراعة المستدامة، واستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة لبناء وصيانة التربة السليمة، وكذلك زراعة المحاصيل والتغليف والتسميد، والانخراط في اختبار التربة وتحليلها، وزرع الأشجار، ونشر النباتات والأشجار، وبذر الخضراوات الموسمية، وزرعها في حديقة السوق، والمساهمة بشكل إيجابي في الفريق، واحترام الآخرين، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة.



وقالت المديرة في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن البنك يحرص باستمرار على دعم فئة الشباب من خلال رعاية مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية الهادفة، كما تمنحهم هذه الرحلات التشجيع الكافي للتفكير بمستقبلهم وبناء خياراتهم الأكاديمية والعملية من خلال ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم. ولفتت العبدالجليل إلى أن مشاركة بنك الكويت الوطني في هذه الرحلات تأتي في إطار دعمه المتواصل لفعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك التطوعية غير الربحية الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي وتعزيز خبرته في مجالات التطوع، لاسيما أن هذه الرحلات تركز على أهمية العمل البيئي ومن ضمنه الزراعة المستدامة.



وأضافت ان الرحلة حققت أهدافها من خلال تفاعل الشباب، حيث اكتسبوا العديد من الخبرات والمهارات التي منحتهم المعرفة اللازمة التي يحتاجون اليها ليساهموا في المستقبل ويكونوا مؤثرين في الشأن البيئي.



وضمن التطوع الأخضر والدرب الأخضر، تمكن المتطوعون من تعلم المبادئ البيئية الخاصة بنظام الزراعة المستدامة، وكيفية تناغم نظام الزراعة المستدامة مع مصادر الطاقة الطبيعية، مثل الشمس والماء والهواء والربط بين العلوم الأساسية والزراعة وأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والتعرف على كيفية تناغم نظام الزراعة المستدامة مع مصادر الطاقة الطبيعية والربط بين العلوم الأساسية والزراعة بالإضافة إلى الكثير من المبادئ الهامة في الحياة مثل الاكتفاء، والمسؤولیة، والإبداع المشترك.



ويحرص بنك الكويت الوطني على الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية ومواصلة رسالته الهادفة إلى دعم كافة شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل. وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى دعم الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية وتستهدف الشباب من خلال البرامج والمشاريع التعليمية والتدريبية والتطوعية المخصصة لهم.