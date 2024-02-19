محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عادل الدوخي أن الجمعية تستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق خدمات ومميزات حصرية لشريحة ذوي الهمم ومن ضمنهم المكفوفون والصم والبكم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يسخر كل إمكانياته وجهوده من أجل الوفاء بمتطلبات هذه الفئة وتنمية قدراتهم وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم بأساليب مبتكرة وخدمات لائقة.



وأوضح الدوخي في تصريح صحـافي، أن الجمعية بصدد الانتهاء من التعاقد مع شركة متخصصة في تقديم الحلول المبتكرة والخدمات المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا الصم والبكم والمكفوفين، لافتا إلى أن الإعلان عن هذه الخدمات والمميزات وآلية الاشتراك فيها والاستفادة منها سيتم فور إنهاء التعاقد مع الجهة المتخصصة.