بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة ضحى الخميس عن تعديل عمل اللجان الطبية ليصبح الساعة 2:30 بدلا من الساعة 3 عصرا.



واشارت الخميس، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان ذلك يتطلب حضور المراجعين قبل الموعد بربع ساعة، لافتة إلى ان الهيئة اعلنت عن بدء استقبال طلبات فتح الملف التعليمي او التأهيلي للعام الدراسي 2024 - 2025 من 3 مارس إلى 27 يونيو وذلك وفقا للوائح والنظم المعمول بها.



وذكر ان الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم التعليمي والتأهيلي هي: أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وان تكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات لفتح ملف تعليمي، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر عن 21 سنة لفتح ملف تأهيلي.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة كالآتي: تعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الملف التعليمي او التأهيلي، صورة من شهادة ميلاد الطالب، صورة البطاقة المدنية لكل من الطالب والاب والام، صورة من الحضانة او الوصاية للام او الوكيل + البطاقة المدنية، وصورة من الجنسية لأم الطالب غير الكويتي من ام كويتية، صورة من تقارير طبية حسب نوع الإعاقة جديدة لا يتجاوز تاريخها اكثر من سنة، وصورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء.