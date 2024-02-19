أعلن تطبيق «داوي»، المنصة الرقمية الطبية الأولى والأكبر في الكويت، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مستشفى السيف، وذلك في خطوة تعزز من مستوى الخدمات الصحية في الكويت، وتأتي تأكيدا على وعي إدارة مستشفى السيف بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتوجه العالمي لتسهيل خدمة العملاء.



وأكد رئيس مجلس إدارة «داوي» صالح المنصور، في تصريح صحافي أهمية الاتفاقية ورؤية التطبيق لتحقيق نقلة نوعية في تسهيل الخدمات الطبية للمجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن «داوي» يعتبر تطبيقا كويتيا يسعى الى تقديم حلول طبية متقدمة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يعيشه القطاع الصحي.



يسعى «داوي» إلى تسهيل عملية حجز المواعيد وتوفير آليات جديدة للحصول على رأي طبي ثان، مما يسهم في تعزيز تجربة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.



وأوضح أن من أهم التي المزايا يقدمها «داوي» للمستشفيات والأفراد على حد سواء، هو ضمان حجز المواعيد بسهولة وراحة، مما يقلل من نسبة عدم حضور المرضى لمواعيدهم. كما يوفر التطبيق حلولا متكاملة من خلال تقديم خدمة الاستشارة الطبية عبر الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الرعاية الطبية من أي مكان وفي أي وقت، إذ تثمن داوي هذه الشراكة مع مستشفى السيف وحرصها على تطوير الخدمات الصحية وجعلها أكثر فعالية ويسرا للمجتمع.



وختاما، أكد المنصور أن سوق الحلول التقنية للقطاع الصحي تشهد نموا يعكس الوعي المجتمعي نحو استخدام تطبيقات الرعاية الصحية، مضيفا: نحن سعداء في «داوي» لوجود شراكات متينة واستراتيجية مع أكثر من 70 عيادة ومركزا طبيا، وكثير من الأطباء الأكفاء سواء في الكويت او من خارجها، واننا بصدد الإعلان خلال الشهور القليلة القادمة عن العديد من الشراكات مع مستشفيات وعيادات ومراكز طبية أخرى.