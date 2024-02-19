تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاسة د.حسن كمال الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، سعود الكندري، م.علياء الفارسي، د.حسن كمال، ناصر الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع (12 - 66 - 80 - 227) من منطقة السالمية. ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1.



الاقتراح المقدم من صاحب العلاقة بشأن تنظيم الأسواق العشوائية في الشوارع.



الاتفاقية الاستشارية أ هـ ط/ 278 دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق بخصوص: الشكوى المقدمة من مجموعة أهالي منطقة العديلية بشأن إقامة جسر مشاه بين منطقتي الفيحاء والعديلية. طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية.



طلب الموافقة على تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن ضم السكة السد الى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع وأصبح مالك العقار واحدا.