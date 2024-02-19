رئيس الوفد الصيني: مذكرة التفاهم تحقق منفعة مشتركة



حنان عبدالمعبود



بحث رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي مع وفد الجمعية الصينية للاختراعات سبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات.



وذكر النادي في بيان صحافي أمس الأحد أن المباحثات بين الطرفين تهدف إلى العمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات.



ونقل البيان عن الخرافي قوله إن الاجتماع ناقش مذكرة تفاهم مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات بشأن دعم الاختراع والابتكار، موضحا أنه تم التطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لتحويل الاختراعات والابتكارات إلى تطبيقات ملموسة بما في ذلك الاختراعات غير الخدمية والعمل على حماية حقوق ومصالح المخترعين المشروعة.



وأكد حرص النادي على مد جسور التعاون والروابط مع كافة المؤسسات والمنظمات والشركات والمخترعين من مختلف البلدان وإجراء التبادلات الدولية وتعزيز التواصل والتعاون بما يصب في مصلحة المخترعين.



وثمن المشاركة المميزة للمخترعين الصينيين في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط وتقديم جائزة (الباندا) باسم الجمعية الصينية للاختراعات ضمن الجوائز الكبرى للمعرض للمرة الأولى هذا العام.



من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الصينية للاختراعات هو زينفو وفق البيان إن الجمعية تعد إحدى المنظمات الوطنية في الصين التي تهدف إلى دعم الاختراع والابتكار واكتشاف المواهب وتنميتها ونشر ثقافة الاختراع وإبراز ما تجود به أفكار المبدعين وتطبيق إنجازاتهم على أرض الواقع وحماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم.



وأضاف زينفو أن من ضمن أهداف الجمعية تسهيل ريادة الأعمال الجماعية والعمل على مكافأة المخترعين على انجازاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى تطبيقات ملموسة والعمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات.



وأكد أن مذكرة التفاهم بين الجمعية والنادي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون على أساس المنفعة المشتركة في العديد من المشاركات الدولية المتبادلة التي تقام في الكويت والصين إضافة إلى تدعيم أواصر العمل المشترك في مجالات تطوير المنتجات المبتكرة للاحتياجات التنموية للبلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتنمية المستدامة.



ووجه الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي لحضور المعرض الدولي للابداع والمنتدى الدولي للإبداع والابتكار (IEI & WIIF 2024) الذي سيعقد في الصين هذا العام.