أحمد الشطي: «أوبريتات» شادي الخليج وسناء الخراز

عبدالعزيز صفر: «وطن النهار» نابضة بالصدق والمشاعر

ميثم بدر: «حبيب الوطن» للصوت الجريح الأقرب إلى قلبي





سماح جمال



مع اقتراب الأعياد الوطنية، يزداد الحنين ويكثر البحث عن الأغنيات أو الأعمال الوطنية، لكن تبقى لكل منا أغنية أو عمل محبب إلى قلبه أكثر، «الأنباء» طرحت السؤال على الفنانين، وفيما يلي التفاصيل:



قال المخرج القدير أحمد الشطي: كل الأوبريتات التي قدمها الفنان عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» والفنانة سناء الخراز، فهذه القامات الفنية صنعت أعمالا وطنية راسخة في أذهاننا إلى يومنا هذا، لأنها قدمت هذه الأعمال بكل حب وإخلاص وإتقان في مرحلة تحضيرات هذه الأعمال، والدعم الذي كانت تحصل عليه من خلال وزارة التربية لاختيار الطلاب المشاركين في هذه الأوبريتات وغيرها من كل جهات الدولة.



وتابع قائلا: الرائع في هذه الأوبريتات أنها كانت تزرع في الأطفال منذ الصغر حبهم لوطنهم والتركيز على الوحدة الوطنية بين كل أفراد الشعب، والجميل أنه إلى يومنا هذا نستمع إلى هذه الأغنيات ونشعر بذات المشاعر الوطنية.



أما المخرج عبدالعزيز صفر، قال: «وطن النهار» الصوت الجريح الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر وإلى يومنا هذا ما زلت أشعر بالقشعريرة نفسها في جسدي عندما أسمع مقطع «قلبي خفق يا كويت»، الأغنية بكلماتها وألحانها نابضة بالصدق والمشاعر الوطنية.



تحدث الفنان ميثم بدر، فقال «حبيب الوطن» للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر هي الأغنية الوطنية الأقرب لي، لما فيها من معان تعبر عن حب الوطن والولاء وغيرها من المشاعر الجميلة التي تتحدث عن ارتباطنا بهذه الأرض المباركة التي منحتنا كل هذه الخيرات.