

بيروت ـ خلدون قواص



أعلن عن إطلاق «اللقاء للحوار الديني الاجتماعي» في احتفال حاشد في طرابلس شارك فيه العديد من الشخصيات الدينية والسياسية وفي مقدمتها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، والمطران بولس مطر ممثلا البطريرك الماروني بشارة الراعي، وأعضاء الهيئة التأسيسية للقاء وهم: رئيس الهيئة الوزير السابق محمد الصفدي، ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، والمفتي الشيخ د.مالك الشعار، النائب ايلي خوري، ود.مصطفى الحلوة.



واستهل الوزير السابق محمد الصفدي الاحتفال بكلمة أشار فيها إلى أن اللقاء يضم مجموعة من ذوي الفكر، تؤمن بالعيش المشترك بين اللبنانيين والتي ستعمل على ترسيخ القيم الدينية المشتركة بين الشرائح الشبابية، وسيكون التركيز على حوار الحياة، الذي يتناول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية وغيرها.



ثم تم شرح المبادئ والأهداف التي يتطلع إلى بلورتها وتحقيقها ومنها: قيام مجتمع، يرتكز على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وبما يعزز من دور الديموقراطية والحوكمة الرشيدة واحترام القانون والحريات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار وأدبياته، لدى الأجيال الطالعة، وأبرز ركائزها: الاعتراف بالآخر وقبول الآخر المختلف، وإسقاط كل الأحكام المسبقة والمنشطة، وبناء علاقات صحية بين أبناء الشعب الواحد. ونشر الوعي الديني والاجتماعي بين الأجيال الطالعة، بهدف تحصينها وزيادة مناعتها الذاتية، ضد سائر أشكال التطرف والانحرافات، التي تفتك بالمجتمع. وتفعيل دور منظومات القيم، التي جاءت بها الأديان التوحيدية، لاسيما المسيحية والإسلام، بما يحقق السلام والاستقرار المجتمعيين. وان الحوار، يهدف إلى قيام وطن الإنسان، وتحقيق التماسك بين أفراد المجتمع الواحد، وبناء جسور التعاون.