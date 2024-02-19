

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن فرص الاستثمار في السعودية بجميع القطاعات تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن أبرز الفرص على المدى القصير تتمثل في قطاعات التشييد والبناء، حيث يبلغ حجم العقود التي ستتم ترسيتها في السنوات القليلة القادمة نحو 1.8 تريليون دولار، من أجل إنشاء المشاريع لتحقيق مستهدفات الرؤية وبناء اقتصاد مستدام.



وأضاف الفالح، خلال مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى الاستثمار التركي- السعودي في إسطنبول، أن القطاع الخاص التركي لديه ميزة نسبية في عدد من القطاعات أبرزها المقاولات والإنشاءات، موضحا أن شركات المقاولات التركية قفزت من 8 شركات بقائمة أكبر 200 شركة مقاولات عالمية إلى 40 حاليا، ولا يفوقها في الترتيب سوى الشركات الصينية. وأضاف أن الشركات التركية نفذت مشاريع بنية تحتية كبيرة جدا في تركيا وانتقلت إلى تنفيذ مشاريع حول العالم ومنها السعودية ونطمح لزيادة مشاركة شركات المقاولات التركية في السعودية لاسيما بالشراكة مع شركات مقاولات سعودية. وأشار إلى أن تركيا حققت نجاحا في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولديها منشآت كثيرة تعمل بنجاح بعد تخصيصها، والمملكة لديها برنامج التخصيص كأحد برامج الرؤية ويعرض المركز الوطني للتخصيص المشاريع الجاهزة أمام الشركات التركية، ولفت إلى وجود فرص استثمار أيضا في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعقد منتدى الاستثمار التركي- السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار م.خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).