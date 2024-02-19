

يواصل بطل الكويت والنادي البحري الرياضي في الغوص الحر أحمد حسين البزاز استعداداته المكثفة خلال وجوده حاليا في روسيا، للمشاركة في بطولة التحدي العالمية للغوص تحت الثلج والتي ستقام في 24 و25 الجاري في مدينة فلادفو ستوك بروسيا.



وقال البزاز في تصريح له إن مشاركته في هذه البطولة العالمية هي الأولى له، وتعتبر من أصعب البطولات الرياضية في مجال الغوص لكون درجة الحرارة تصل إلى دون 15 تحت الصفر في الوقت الذي يتطلب من الغواص الغطس إلى أبعد مدى يصل إليه من خلال فتحة دائرية تسمح له بالنزول إلى الماء، أو الغوص وسط جليد يصل سمكه إلى أكثر من 40 سنتيمترا، ولمسافة ملاحية محددة وفقا لفتحات مرقمة وضعت على امتداد مسافات متباعدة، وتبقى عملية الاتصال به مرهونة بحبل يسمح له بانتشاله من تحت الجليد.



وأشار البزاز إلى أن اعتزازه بالمشاركة يأتي من منطلق انه أول كويتي وخليجي يشارك في هذه البطولة، وفي رفع علم الكويت، وفي ظل احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي حظي به من النادي البحري ولجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي، ومن الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية.