

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القم بنادي النصر ظاهر العدواني بعد الخسارة من العربي 3-6 في الجولة الـ 16 من دوري زين الممتاز أول من أمس ان فريقه لم يستحق الفوز في المباراة بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقعت وهي لا شك خسارة مؤلمة وفي توقيت غير مناسب.



وأشار إلى أن «العنابي» لم يستقبل أهدافا في 6 مباريات بالدوري وفي مباراة واحدة فقط استقبلت شباكه 6 أهداف، مبينا أن هناك مشاكل خارجة عن إرادة اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومجلس الإدارة تؤثر على الفريق معنويا ونفسيا، فحاجة اللاعبين ومتطلباتهم أمر مهم ونتمنى أن تحل هذه المشاكل في القريب العاجل.



وأضاف العدواني أن لدينا مباراة مقبلة مهمة أمام الجهراء في الجولة 17 والفوز بها سيضمن لنا البقاء مع الـ 6 الأوائل، لكن علينا أن نظهر بمستوانا السابق في بداية الموسم ومنتصفه لكي نستحق التواجد معهم.



إلى ذلك، قال المنسق الإعلامي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل ان من المهم أن نحقق الفوز والثلاث نقاط والحفاظ على موقعنا في الصدارة، خصوصا أن الأهداف التي سجلت أثناء المباراة كانت متنوعة وجميلة وتمنحنا الثقة الكبيرة في مقدرة اللاعبين على التسجيل، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة والقادم من مباريات لنتواجد في صدارة مربع الستة.



وأشار إلى أن غياب اللاعب عبدالرحمن الظفيري يعود إلى أسباب فنية تعود إلى الجهاز الفني، مؤكدا أن جميع اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق جاهزون بكفاءة عالية لكن اختيار التشكيلة ومشاركة أي لاعب هو من القرارات الفنية التي تعود إلى الجهاز الفني. وبارك الفوز للجماهير، مؤكدا أنهم اللاعب رقم واحد في الفريق، وكذلك للاعبين على مجهودهم الرائع خلال المباراة، ولمجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الفني والإداري.