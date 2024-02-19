

يحيى حميدان - هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه قدم كل ما يستطيع في المباراة التي جمعته مع خيطان ضمن منافسات الجول الـ 16 لدوري زين للدرجة الممتازة، وانتهت بالتعادل السلبي، وقال: «من الصعب مواجهة فريق يلعب بتكتل دفاعي كبير، مما أسفر عن تضييق المساحات أمام لاعبي فريقنا، وعلى الرغم من ذلك صنعنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل على مدار شوطي المباراة، لكن لم يحالفنا الحظ بالتسجيل، لعدم فاعليتنا الهجومية، وفي المجمل لا يمكنني التذمر من أداء الفريق كمنظومة متكاملة، لقد قدمنا أداء مرضيا بدرجة كافية».



وأشار ميشا إلى سوء أرضية الملعب، مضيفا انه من المهم أن الفريق يخرج للمباراة الثالثة تواليا بشباك نظيفة، وهذا أمر يبرهن على جودة خط الدفاع، وعلينا أخذ راحة جيدة، والتحضير جيدا لمواجهة القادسية في الجولة المقبلة.



من جانبه، قال مهاجم فريق الكرة بنادي خيطان يعقوب الطراروة ان مواجهة السالمية، كانت مملة للجماهير لكنها مفيدة للمختصين بالأمور الفنية. وأضاف أن فريقه «الأحمر والأسود» قدم تكتيكا عاليا في النواحي الدفاعية وحاول استغلال الهجمات المرتدة أو خطأ من «السماوي» لهز الشباك لكن هذا الأمر لم يتم، حيث سنحت فرصة في الدقيقة 80 لم تستغل كما ينبغي.



وأشار الطراروة إلى أن أسلوب خيطان كان سليما كوننا نواجه فريقا كبيرا ويضم لاعبين مميزين، أما فيما يخص اعتراض لاعبي السالمية على أسلوبنا فإنها وجهة نظر تحترم.