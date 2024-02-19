

حافظت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، على لقبها للعام الثالث تواليا بطلة لدورة الدوحة الدولية للتنس للألف نقطة أمس الأول، بعد تغلبها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة 7-6 (10-8) و6-2 في المباراة النهائية.



وباتت شفيونتيك (22 عاما) أول لاعبة تفوز بلقب دورة «دبليو تي ايه» ثلاث مرات متتالية منذ النجمة الأميركية سيرينا ويليامس في ميامي بين 2013 و2015.



وقالت الپولندية، التي حققت فوزها الثالث عشر مقابل خسارة وحيدة في الدوحة منذ مباراتها الأولى عام 2020، «لا تعلموا حتى كم كان صعبا عدم التفكير في التتويج»، مضيفة «جئت إلى هنا وكنت متوترة قليلا لأنني شعرت بالتطلعات، أردت أن أقوم بكل شيء خطوة تلو الأخرى كما أفعل عادة، أنا سعيدة للغاية، أنا فخورة جدا بنفسي».



وتوجت شفيونتيك باللقب الثامن عشر في مسيرتها الاحترافية والأول لها في موسم 2024، وكانت هزيمتها الوحيدة في آخر 23 مباراة أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى الشهر الماضي.



في المقابل، لم تتمكن ريباكينا (24 عاما) من أن تتوج بثالث ألقابها هذا العام بعد تتويجها بدورتي أبوظبي (500) وبريزبين (500) في أستراليا.